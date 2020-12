Filme de Catarina Romano compete em Janeiro no festival de Clermont Ferrand

O filme Seja como for, da realizadora portuguesa Catarina Romano, foi seleccionado para o Festival Internacional da Curta-Metragem de Clermont-Ferrand, que decorrerá em Janeiro, em França.

De acordo com a lista de filmes seleccionados para a competição, esta será a única produção portuguesa presente no festival, cuja próxima edição será em formato híbrido, a pensar nas limitações impostas em França por causa da pandemia.

Seja como for é o segundo filme de Catarina Romano, uma ficção de animação sobre solidão, a partir da história de “uma mulher desempregada, que está fechada em casa há muito tempo, aparentemente enclausurada do lado de fora das possibilidades do seu tempo histórico”, lê-se na sinopse.

O filme, que contou com apoio financeiro do Instituto do Cinema e do Audiovisual, foi exibido pela primeira vez em Outubro passado, no festival Curtas Vila do Conde, e fará a sua estreia internacional em Clermont-Ferrand, explica a Agência da Curta-Metragem.

Antes de Seja como for, Catarina Romano fez em 2016 o filme A casa ou máquina de habitar e actualmente prepara uma nova produção em curta-metragem.

O Festival de Clermont-Ferrand, considerado um dos mais relevantes dedicados à curta-metragem, cumprirá a sua 43.ª edição de 29 de Janeiro a 6 de Fevereiro, com a programação a ser exibida em sala e online, uma “decisão arriscada”, como definiu a organização.

“Estamos decididos a fazer uma versão mais ligeira do festival num número reduzido de salas, tendo em conta as medidas de segurança do actual contexto, enquanto oferecemos em simultâneo o acesso a uma versão online”, lê-se na página oficial do festival.

O habitual mercado dedicado à curta-metragem, em paralelo ao festival, decorrerá apenas online.