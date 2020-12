Em nome das filhas do Irão

Os mistérios do cinema iraniano também passam por este filme: num país em que os cineastas têm a censura sempre em cima, muitas vezes com consequências pessoais (Jafar Panahi que o diga), depois aparecem filmes como Diapasão, que são uma crítica desvelada a porções importantes do statu quo sócio-político. No caso, o flagrante sexismo da sociedade iraniana, os reduzidos direitos das mulheres quando comparados com a muito maior protecção “oficial”, e consequente liberdade de movimentos, de que os homens gozam.

