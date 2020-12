Brincar com a pandemia. Bonecas com máscaras e laboratórios caseiros

Desde Março que praticamente não há festas de anos. Um "enorme tsunami" atingiu as vendas dos brinquedos, explica Miguel Pina Martins, criador da Science4You, uma empresa portuguesa que produz brinquedos educativos e científicos.

E assim nasceu o "laboratório antivírus", construído em "tempo recorde". Um pacote de actividades que ensina os mais novos a lidar com os vírus, fungos e bactérias, construindo a sua própria viseira ou fabricando um sabonete, por exemplo.

"Se nós tornarmos [o vírus] divertido, as crianças vão aprendar muito mais sobre ele e sobre como se protegerem", acredita Miguel Pina Martins.

Em Espanha, as bonecas da Famosa também se tentam proteger do vírus. Há uma colecção de bonecas com máscaras e até um centro de testes que procura sinais do vírus. Neste caso, a cura é outra brincadeira: umas cócegas nos bonecos bastam para afastar a doença.