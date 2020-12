Representantes de lares não recomendam saída de idosos no Natal, mas dão às instituições autonomia na decisão

A Associação de Apoio Domiciliário de Lares e Casas de Repouso (ALI), que representa parte dos lares privados, já enviou um email aos associados deixando claro que não recomenda a saída dos idosos no Natal, embora a decisão final caiba a cada instituição. No mesmo sentido vai a recomendação da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS).

“Pese embora a autonomia das instituições, recomenda a CNIS que devem ser evitadas as deslocações dos utentes a casa de familiares para os convívios natalícios e/ou de Ano Novo – recordar que, se tal acontecer, deverá ser acautelado, aquando do regresso do idoso ou da pessoa com deficiência, que ficam descartadas as possibilidades de infecção e de futuro contágio. As consequências podem ser devastadoras, não apenas para aquele utente em concreto, mas para todos os outros e para os trabalhadores”, lê-se no documento, no qual se recomenda “o enriquecimento e ajustamento dos anteriores programas de comemoração do Natal e festivos do Ano Novo, alargando o horário das visitas” e aumentando o número de visitas, permitindo prendas, reforçando o recurso às videochamadas, sensibilizando “a comunidade para alegrar os idosos com música, ranchos, coros e teatro desenvolvidos no exterior do edifício, festa de Natal e celebrações religiosas transmitidas aos familiares nas redes sociais, e tantas outras iniciativas que cada um saberá encontrar”.

No documento da CNIS, alerta-se que “esta decisão cria responsabilidades acrescidas aos ERPI [estruturas residenciais para idosos] e aos lares residenciais na organização e nas comemorações do ‘Natal dentro do Lar’, sempre no respeito de todas as regras de higiene e distanciamento já em vigor”. Mas nota igualmente que “vale a pena um esforço acrescido para não se criarem agora circunstâncias com reflexos em Janeiro, difíceis de serem encaradas e ultrapassadas”.

Na nota emitida, a CNIS reconhece que o “isolamento, confinamento, medo e privação dos contactos afectivos com as pessoas de maior referência para os utentes têm provocado situações de tristeza e depressão com impacto na saúde mental” e que, com o aproximar da “época de Natal e de Ano Novo”, a “vontade das famílias e dos utentes é que tenham finalmente oportunidade de se juntarem nas comemorações familiares”. Apesar desse reconhecimento, deixa o aviso: “Consideramos que as saídas, em especial nesta época de Natal, constituem um aspecto muito importante da manutenção das referências e do equilíbrio físico e mental dos residentes na instituição. No entanto, os contactos com pessoas fora deste espaço aumentam o risco de exposição da pessoa residente ao vírus responsável pela covid-19 e, eventualmente, de outros residentes que possam vir a ser infectados, no regresso à instituição.”

Também a ALI já fez circular uma recomendação por email aos associados. “Na ausência de resposta da Direcção-Geral da Saúde (DGS) a um pedido de orientações, fizemos uma recomendação no sentido de restringir a saída dos idosos para irem casa do Natal e no Ano Novo. Basta um ter problema para pôr em risco todos os outros”, disse ao PÚBLICO o presidente da ALI, João Ferreira de Almeida, salientando que é apenas uma recomendação e admitindo que haverá alguns lares com mais condições, mais quartos para isolamento, por exemplo, para permitir a saída de idosos nesta quadra, do que outros. Além disso, nota, cada instituição “tem a sua autonomia” para decidir. Este dirigente reconhece que “isto é muito violento para todos, para as famílias, idosos”, e que “estão todos muito carentes de beijos e abraços”: “Mesmo assim, apesar disso, é o mais recomendável”, defende.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No email que enviaram aos associados, a ALI recomenda que, “até que haja algum parecer sobre esse assunto”, “o melhor para todos, idosos, trabalhadores e famílias, será não haver saída dos idosos para confraternizar com famílias e amigos nesta quadra”, sob pena de se estragar “todo o trabalho e grandes sacrifícios” que têm vindo “a fazer desde o início da pandemia”.

“Sabemos que será difícil e que alguns familiares não irão compreender, mas temos de os fazer ver que esta é a decisão certa para não pormos em causa a saúde e a vida de todos dentro do lar. Além de pensarmos em cada um individualmente, temos também de pensar em todos em conjunto, e que basta um para tudo se complicar”, lê-se ainda no documento, no qual se acrescenta que se trata “de um ano atípico e que esta será também uma comemoração atípica, sendo óbvio que a decisão caberá sempre a cada residência”.

Já o presidente da União das Misericórdias Portuguesas, Manuel Lemos, disse ao PÚBLICO que a União das Misericórdias não vai emitir recomendações próprias sobre o tema: “Seguimos as orientações gerais da DGS, permitimos que os idosos saiam, mas depois no regresso têm de cumprir isolamento, cada instituição tem de ver se tem essas condições”, disse, salientando que se falará com os familiares e decidirá caso a caso.