Médico dos Comandos não viu razão para alarme poucas horas antes da morte de recruta

Para prestar declarações, o capitão-médico Miguel Onofre Domingues, um dos principais arguidos no processo dos Comandos, esperou mais de dois anos, o tempo que durou este longo processo em tribunal, agora a entrar na fase final. Queria defender-se, mas só depois de conhecer toda a prova obtida contra ele e os outros 18 acusados (em diferentes graus) por crimes de abuso de autoridade por ofensa à integridade física durante o curso 127 dos Comandos, no qual morreram os instruendos Hugo Abreu e Dylan da Silva, ambos com 20 anos.

Continuar a ler