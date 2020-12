Daesh: Dois portugueses condenados a nove e oito anos de prisão por apoio a organização terrorista

O Tribunal Criminal de Lisboa condenou esta terça-feira Rómulo Costa a nove anos de prisão e Cassimo Turé a oito anos e seis meses de prisão efectiva pelo crime de apoio a organizações terroristas. Quanto aos crimes relativos à adesão e ao financiamento foram absolvidos.

Os dois foram julgados por alegadamente fazerem parte de uma célula terrorista, com mais seis portugueses, e de unirem esforços, recrutarem e financiarem a organização terrorista, apoiando a ida de cidadãos portugueses e britânicos para a Síria para combaterem ao lado de jihadistas.

Para o colectivo de juízes, ficaram provados os factos da acusação em que os dois arguidos, com os seus actos, e de forma consciente, ajudaram o grupo de portugueses jihadistas, nos quais se incluem Nero Saraiva, Sadjo Turé, Edgar da Costa, Celso da Costa, Fábio Poças e Sandro Marques, a cometerem actos terroristas e a aumentar os combatentes do Daesh.

Mas não se deu como provado que os dois aderiram ao Daesh, que tinham intenções de viajarem para a Síria, que financiaram directamente e que recrutaram pessoas para a mesma organização. A convicção do tribunal é a de que ajudaram os seus familiares, pertencendo esses sim a uma célula terrorista, a concretizar os seus objectivos.

E que, ao contrário do que alegaram, conheciam bem as actividades dos seus familiares, tendo ambos ajudado a cumprir várias actividades. Por exemplo, para o colectivo de juízes, ficou provado que Rómulo Costa deu o seu passaporte para que o seu irmão Celso Costa conseguisse chegar à Síria. Também ficou provado que Cassimo ajudou logisticamente, em Portugal, um recrutado a integrar as fileiras do Daesh.

MP tinha pedido mais de oito anos de prisão

Nas alegações finais, a 10 de Novembro, o Ministério Público (MP) já tinha pedido a condenação dos alegados jihadistas a uma pena superior a oito anos de prisão, em cúmulo jurídico. O procurador do MP considerou que existiam escutas telefónicas e outros elementos probatórios que comprovam os factos imputados os arguidos. Para o MP, seis anos de investigação revelaram factos que foram vertidos na acusação e que não deixam dúvidas que os dois arguidos cometeram os crimes de que são acusados.

“Para os arguidos todo este trabalho foi em vão, mas eu não acreditei em nada do que disseram”, afirmou o procurador do MP, sublinhando que para aderir a uma causa “não é preciso andar com uma arma na mão”. O procurador justificava a pena pedida com a necessidade de prevenção especial e com o facto de se continuar a assistir, em especial na Europa, a vários atentados reivindicados por elementos do Daesh.

“O Estado Islâmico (EI) perdeu a sua base territorial de apoio, mas o terrorismo não acabou como vemos por essa Europa fora”, afirmou o procurador, alegando que “é preciso dar um sinal à comunidade que tais comportamentos não podem ser tolerados”.

Além de Rómulo Costa e Cassimo Turé, são também arguidos Nero Saraiva, Sadjo Turé, Edgar da Costa, Celso da Costa, Fábio Poças e Sandro Marques, todos eles em paradeiro desconhecido e com um mandado de detenção internacional para serem julgados num processo à parte.