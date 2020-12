Covid-19: vacinação em Portugal pode começar já em 2020

Numa altura em que se prevê que a Agência Europeia do Medicamento possa aprovar a primeira vacina para o vírus pandémico ainda antes do Natal, eventualmente a 21 de Dezembro, Portugal está preparado para antecipar a campanha de vacinação da população.

“É muito bom que tenhamos uma antecipação que não traga maior risco em termos de segurança (…). Se isso de facto acontecer, teremos uma antecipação de oito dias em relação àquilo que é a vacinação e todo o esforço deve ser feito para que todas as questões logísticas sejam antecipadas por oito dias e certamente que os meus colegas terão isso em conta”, garantiu esta terça-feira Rui Portugal, subdirector da Direcção-Geral da Saúde (DGS), na habitual conferência de imprensa deste organismo.

Rui Portugal lembrou todavia que as vacinas não serão um substituto “numa primeira nem numa segunda fase” das medidas de controlo não farmacológicas, nomeadamente na quadra natalícia. “Vamos ter que continuar, durante um determinado tempo que pode ser mais ou menos longo, a ter atitudes correctas relativamente às protecções individuais e colectivas”. Acresce que as vacinas não têm eficácia “de 100%”. “Não sabemos se uma pessoa vacinada é uma pessoa protegida por muito tempo relativamente à doença, nem podemos garantir que estas vacinas, tal como as conhecemos agora, e que podem imunizar relativamente à doença, tenham o mesmo efeito relativamente à transmissibilidade dessa mesma doença”, lembrou ainda Rui Portugal, para concluir: “Logo, a pessoa terá de continuar a proteger-se”.

Garantindo que “a intenção da recusa vacinal” em Portugal “é baixa ou muito baixa”, o responsável da DGS remeteu para a "task force” da vacinação, liderada por Francisco Ramos, as questões sobre se os profissionais de saúde serão ou não reposicionados nas suas funções caso optem por não ser vacinados contra o novo coronavírus. Explicou, ainda assim, embora sem pormenorizar, que as pessoas de risco que não estejam inscritas nos centros de saúde serão igualmente convocadas para a administração das vacinas. Por esclarecer ficou também a dúvida sobre se quem já foi infectado será ou não vacinado.

Ao PÚBLICO, o coordenador do plano de vacinação contra a covid-19 remeteu explicações para a próxima quinta-feira, altura em que deverão ser revelados mais detalhes sobre a preparação para o início da vacinação.

Na passada sexta-feira, o primeiro-ministro português, António Costa, sugeriu que 4 e 5 de Janeiro seriam “excelentes dias para começar” a vacinar contra a covid-19, depois de questionado sobre quando irá arrancar o plano de vacinação. Caso haja efectivamente uma antecipação de oito dias, isto significaria que o início da vacinação em Portugal poderá arrancar ainda antes do final de 2020.