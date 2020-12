Covid-19 em Portugal: mais 84 mortes e 2638 casos. Novos recuperados são mais do dobro das novas infecções

Portugal registou esta segunda-feira mais 84 óbitos e 2638 novos casos de infecção pelo novo coronavírus — o que corresponde a um aumento de 0,8%. O país reportou ainda mais 5761 pessoas recuperadas da doença (mais do dobro dos novos casos), somando agora um total de 280.038 recuperados. Este é o décimo dia desde o início do mês em que o número de novos recuperados ultrapassa o número de novos casos.

Há menos 3207 casos activos, num total de 67.805 — o valor mais baixo desde 5 de Novembro, data em que se registavam 67.157 casos activos.

No total, o país contabiliza 5733 óbitos e 353.576 pessoas infectadas desde Março. Embora divulgados no boletim desta terça-feira da Direcção-Geral da Saúde (DGS), os dados correspondem à totalidade de segunda-feira.

A região Norte soma 1348 novos casos (51% do total de novas infecções) e 36 mortes e Lisboa e Vale do Tejo mais 682 infectados e 26 óbitos. Este é o menor aumento diário de novos casos na região da capital desde 1 de Dezembro, dia em que foram contabilizadas mais 538 infecções.

Encontram-se internadas 3206 pessoas com covid-19 (menos 48 face aos dados do dia anterior), das quais 506 em unidades de cuidados intensivos (menos sete).

As 84 vítimas mortais identificadas nos dados desta terça-feira incluem um homem entre os 50 e os 59 anos; três homens e três mulheres entre os 60 e 69 anos; 13 homens e sete mulheres entre os 70 e 79 anos; e 24 homens e 33 mulheres (68% das mortes reportadas esta terça-feira) com mais de 80 anos — a faixa etária mais afectada em termos de óbitos.

A região com maior número de infecções é o Norte, que regista 184.883 casos acumulados desde o início da pandemia. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo, com 114.553 casos; o Centro, com 37.307 casos (mais 436 em relação ao dia anterior); o Alentejo, com 8065 casos (mais 59) e o Algarve, com 6224 infectados (mais 42).

O arquipélago dos Açores regista um total de 1441 casos de infecção (mais 44) e a Madeira contabiliza 1103 casos (mais 27).

O Norte é também a região com o maior número de mortes por covid-19, com um total acumulado de 2724. A região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza 1977 óbitos, seguindo-se o Centro, com 794 mortes (mais 18), o Alentejo, com 151 óbitos (mais três), e o Algarve, com 61 mortes por covid-19. O arquipélago da Madeira reportou esta terça-feira mais uma vítima mortal (aumentando o total de óbitos para seis) e o dos Açores mantém-se com um total de 20 óbitos por covid-19.