Portugal prepara-se para o no deal com o Reino Unido

A duas semanas do início da presidência portuguesa da União Europeia, o Conselho de Estado reuniu-se nesta terça-feira com o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros para analisar as “perspectivas e os desafios” que Portugal terá pela frente nos próximos seis meses e uma coisa fica clara do curto comunicado divulgado no final da reunião: Portugal prepara-se para ter de lidar com a falta de acordo com o Reino Unido nas negociações em curso sobre o pós-"Brexit”.

