Negrão: CPI ao Novo Banco tem de mostrar que deputados “estão muito atentos” ao uso dos dinheiros públicos

Toma nesta terça-feira posse a comissão de inquérito ao Novo Banco que vai analisar as perdas registadas pela instituição e imputadas ao Fundo de Resolução. Numa altura em que a soma das injecções de capital no banco que nasceu do fim do BES levou o Parlamento a travar novas transferências, o presidente da nova comissão de inquérito, Fernando Negrão, defende, em entrevista feita por e-mail, que a nova comissão tem um dever particular de mostrar que os deputados estão muito atentos à utilização de dinheiros públicos, lembra as lições que ficaram do inquérito ao BES — a que também presidiu — e os instrumentos que tem para evitar silêncios e esquecimentos de quem for ouvido na comissão de inquérito.

