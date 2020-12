Deveria haver uma licença menstrual? Se os homens sofressem com o período, “isto já teria um enquadramento jurídico”

Na escola, chamavam-lhe “Maria das Dores”. Aos 17 anos, altura em que foi diagnosticada com um cancro, lembra-se das dores fortes no fundo das costas e na região pélvica e das menstruações muito abundantes. Os médicos diziam que eram represálias da quimioterapia e recomendaram que Maria Pires, agora com 26 anos, começasse a tomar a pílula anticoncepcional. “Andei bem até 2016, com as ditas dores normais menstruais. Mas foi então que deixei de tomar a pílula por decisão própria e começaram as dores incapacitantes. A partir daí, comecei a faltar ao trabalho por não me conseguir levantar da cama”, conta ao P3.

