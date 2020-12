TAP

O ministro das infra-estruturas declarou que nas negociações para a saída da TAP, o accionista privado, David Neeleman, aceitou perder 169 milhões de euros em prestações acessórias. E ainda dizem que os privados não têm coração, isto digo eu. Saiu com 55 milhões. Digo mais, condecorem o homem no próximo 10 de Junho, pelos bons serviços prestados à pátria e logo ele que nem português é. E já agora também o façam ao ministro Pedro Nuno Santos, este nas comemorações de 2024, altura em que segundo ele, “a TAP já deverá ter resultados líquidos positivos”.

Esperemos que na altura não seja a titulo póstumo... da TAP.

Jorge Magalhães, Canedo

A bazuca

Escrevo pela necessidade de elogiar os vários artigos recentes da jornalista Rita Siza. Na quinta-feira escreveu um excelente artigo que não se limitou a reportar as previsões para a reunião do Conselho Europeu, acrescentou um sem número de questões pertinentes sobre os desafios que a União Europeia enfrenta. Um deles, e é desse que me importa agora, é sobre as derivas liberais que em certos países (Hungria e Polónia) estão a tomar proporções inusitadas. Resolvido o problema com a dita “declaração política interpretativa”, a mim me parece que a CE cedeu de forma inaceitável.

Toda este arrastar de situação, tal como Teresa de Sousa já a escreveu, deve-se a que a CE não quer abrir precedentes que ninguém quer assumir pois a decisão de suspender os direitos de um país membro, conforme art. 7 do Tratado de Lisboa, por desvios aos princípios fundadores da integração, são tomados a nível do Conselho por maioria qualificada. Ora, ao ler o artigo de sexta-feira, Rita Siza escreve que qualquer Estado-membro pode recorrer ao Tribunal de Justiça da UE em caso de dúvida da aplicação do mecanismo que avaliará das situações em que o respeito pelo Estado de direito esteja em causa. E enquanto não houver pronúncia não se poderá aplicar o regulamento. A isto eu chamo protelar. Empurrar com a barriga. Teresa de Sousa acha que esta solução pode contribuir para húngaros e polacos perceberem que foram longe demais. Mas, por outro lado, pode contribuir para que outros países como a Eslováquia percebam que esta chantagem tem força de paralisar a UE e forçar a negociações.

O que ganharam a Hungria e a Polónia? Tempo, dizem. Citando novamente Teresa de Sousa, o problema essencial ficou por resolver.”As derivas liberais e autoritárias de Varsóvia e de Budapeste (..) continuarão a ser um problema que a União não pode ignorar ad aeternum”, escreveu. As próximas eleições nestes dois países dirão se o braço-de-ferro resultou ou não. Como escreveu António Barreto, a suspensão ou até mesmo a expulsão de países que não respeitam as regras de direito, de normas políticas e de procedimentos democráticos, que tolhem a justiça, que limitam a magistratura e a liberdade de informação deveria ser equacionada. Mas a Alemanha quer estar rodeada de países “amigos”... Haverá o receio de que, sem a Hungria e a Polónia na UE, estes países voltassem para a órbita da Rússia?

Pedro Carneiro, Ermesinde

​Porque as boas acções também contam

É verdade que o Partido Comunista Português (PCP) teimou e não desertou de realizar o seu congresso. Tinha toda a legitimidade para fazê-lo (Lei 44/86, de 30 de Setembro). Mas, por respeito aos portugueses que hodiernamente “lutam” pela sua sobrevivência, talvez não fosse o mais sensato. No entanto, li uma notícia na semana passada e, não sendo do ideário político do PCP, fiquei comovido com as suas propostas.

Dois vereadores comunistas da Câmara Municipal de Lisboa apresentaram várias propostas para incluir e integrar os atletas com deficiência a fim de, também eles, poderem fazer integralmente as suas actividades desportivas – realço a construção/adaptação de um pavilhão desportivo.

Efectivamente, os direitos das pessoas com deficiência é um tema transversal e que deve estar no ideário de todos os partidos políticos – da esquerda à direita. Por isso, temos o dever de saudar as suas boas acções, tal como esta.

Dinis Gonçalves, Castelo Branco