O que representa o reconhecimento pelos EUA da soberania marroquina do Sara Ocidental?

A decisão norte-americana de reconhecer a soberania marroquina sobre o território disputado surge no âmbito do acordo de normalização de relações entre Marrocos e Israel, negociado pelos EUA. Neste P24 percebemos o que está em causa com a jornalista Sofia Lorena.

