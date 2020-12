Japão. Condenado à morte assassino que atraía pessoas pelo Twitter

O autor confesso das mortes, Takahiro Shiraishi, foi declarado culpado de roubar, assassinar, desmembrar e armazenar os corpos das vítimas em casa, na localidade de Zama, na região de Kanagawa.

O juiz do processo, Naokuni Yano, afirmou que nenhuma das vítimas, apesar de ter manifestado pensamentos suicidas no Twitter, consentiu em ser morta. O consentimento das vítimas foi o principal ponto de debate entre a acusação e a defesa durante o julgamento.

As vítimas, oito mulheres e um homem, com idades entre os 15 e os 26 anos, foram assassinadas entre Agosto e Outubro de 2017.

Shiraishi entrou em contacto com as vítimas femininas através do Twitter e atraiu-as a casa com propostas para as ajudar a morrer.

A única vítima masculina era o companheiro de uma das mulheres mortas e que entrou em contacto com Shiraishi depois do desaparecimento da companheira.

Durante o julgamento, o réu declarou que não ia recorrer da sentença, mesmo se fosse condenado à pena de morte. Esta é a segunda condenação à pena capital que a justiça japonesa determina em menos de uma semana.

No sábado, um tribunal do sudoeste do arquipélago condenou à morte por enforcamento um homem de 41 anos pelo homicídio em 2018 de cinco pessoas, incluindo a avó e o pai.