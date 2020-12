Futuro do Fidesz no PPE em risco com a expulsão de Tamás Deutsch do grupo

Numa manobra de última hora para evitar a expulsão da bancada do Partido Popular Europeu, o eurodeputado do Fidesz, Tamás Deutsch, fez chegar uma mensagem pessoal à caixa de correio electrónico de todos os membros do grupo parlamentar, a lamentar a perturbação e ofensa causada pela sua comparação dos argumentos usados para defender o mecanismo do Estado de direito na União Europeia, aos slogans que eram repetidos pela Gestapo e a ÁVH, a polícia secreta durante o regime comunista na Hungria.

