Covid-19: regulador europeu pode aprovar vacina da Pfizer já a 23 de Dezembro, após pressão da UE

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) deve emitir um veredicto positivo sobre a primeira vacina da covid-19 já a 23 de Dezembro, disse uma fonte do Governo alemão à Reuters nesta terça-feira.

“Sim, a EMA terminará a avaliação a 23 de Dezembro”, garantiu a mesma fonte, referindo-se ao processo de aprovação com carácter de emergência da vacina da Pfizer-BioNTech.

Em conferência de imprensa, o ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn, disse ter a expectativa de que a aprovação aconteça antes do Natal.

“O nosso objectivo é que haja uma autorização antes do Natal e que todos possamos começar a vacinar este ano, inclusive na Alemanha”, afirmou Spahn, considerando que a aprovação da vacina a 23 de Dezembro seria uma “boa notícia”. “Todos sabemos que quanto mais cedo, melhor”, acrescentou.

Antes das declarações do ministro da Saúde, o jornal alemão Bild noticiou que o veredicto da EMA, que depois terá de ser aprovado pela Comissão Europeia, está previsto para 23 de Dezembro, sendo expectável que três dias depois, a 26 de Dezembro, a Alemanha comece a vacinar a sua população.

A EMA tinha previsto tomar uma decisão até 29 de Dezembro, no entanto, a directora-executiva da agência, Emer Cooke, deixou a porta aberta para que a luz verde à vacina da Pfizer fosse dada mais cedo, reiterando que a “revisão das datas pode levar mais ou menos tempo”. Esta terça-feira, o regulador europeu admitiu que o processo pode ficar resolvido antes do Natal.

Quanto à vacina da Moderna, está previsto que a decisão da EMA seja tomada até 12 de Janeiro.

Tanto o Reino Unido como os Estados Unidos da América e o Canadá já começaram a vacinação utilizando a vacina da Pfizer, depois da aprovação da mesma pelas respectivas agências do medicamento. Por isso, tem aumentado a pressão dos Estados-membros da UE, particularmente da Alemanha, para que a EMA seja célere na aprovação.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Reino Unido aprovou a utilização de emergência da vacina a 3 de Dezembro, seguindo-se o Canadá, a 9 de Dezembro, e os Estados Unidos a 11 de Dezembro.

A Comissão Europeia sublinha que uma eventual antecipação da decisão da EMA apenas depende do regulador. “Eles são uma agência independente e o processo de autorização está nas suas mãos”, disse um porta-voz da Comissão ao El País, garantindo que Bruxelas “está totalmente comprometida em autorizar uma vacina que seja considerada segura e eficaz”.

No mesmo sentido, o ministro da Saúde alemão acrescentou em conferência de imprensa que “a segurança está em primeiro lugar”, e reforçou a importância na coesão da União Europeia no início do processo de vacinação.