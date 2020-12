Covid-19: Comissão independente diz que Suécia falhou na protecção dos idosos

A Suécia falhou na sua estratégia de protecção dos idosos da pandemia de covid-19, segundo um relatório da comissão independente criada em Julho para avaliar as decisões do país.

Este foi o primeiro relatório da comissão e dedicou-se à situação dos lares, que era já vista como um ponto fraco da estratégia sueca. Apesar de uma das poucas restrições impostas no início da pandemia fosse o de visitas aos lares (essa proibição foi entretanto levantada), houve transmissão do vírus que provoca a covid-19 e um número elevado de vítimas nos lares, como noutros países europeus.

“Estas falhas significaram que os lares de idosos estavam mal preparados e sem equipamento para lidar com a pandemia”, cita o jornal Dagens Nyheter. “As pessoas que trabalham em cuidados a idosos foram basicamente deixadas sozinhas a lidar com a situação de crise.”

A criação da comissão foi antecipada devido às críticas ao modo como a Suécia estava a gerir a pandemia. O primeiro-ministro, Stefan Löfven, tinha-a anunciado inicialmente para quando terminasse a crise de saúde.

A Suécia tem apostado no facto de muitas pessoas trabalharem já em casa e de haver muita flexibilidade para basear a sua estratégia em recomendações, com menos restrições. Mas está a anunciar cada vez mais restrições em face do aumento de casos na segunda vaga – que o epidemiologista chefe, Anders Tegnell, tinha dito ser improvável por o país ter tido já mais casos durante a primeira vaga.

As conferências de imprensa têm vindo a ser dadas agora pelo primeiro-ministro, que esta terça-feira declarou ainda que terá havido um erro de julgamento na avaliação da pandemia da parte dos responsáveis da saúde. “Penso que a maioria das pessoas na profissão não viu uma onda à sua frente, falavam em surtos”, declarou ao jornal Aftenposten.

A agência de estatísticas sueca disse, na véspera, que Novembro tinha um total de 8088 mortes por todas as causas, o número mais alto desde o primeiro ano da gripe espanhola (1918).

As unidades de cuidados intensivos estão a ficar sem capacidade, e já foram alterados os critérios para que os doentes comecem a receber cuidados intensivos mais tarde.

A Suécia registou um total de 320.098 infecções e 7514 mortes de covid, muito mais do que os vizinhos nórdicos.