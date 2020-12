Joacine, BE e Verdes querem fazer da Serra de Carnaxide uma paisagem protegida

Os deputados da Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território da Assembleia da República vão na quarta-feira discutir três projectos de resolução para que a Serra de Carnaxide seja classificada como paisagem protegida.

Depois de uma petição com mais de 5000 assinaturas ter chegado ao Parlamento a pedir a protecção de um espaço natural que é muito apetecível para projectos imobiliários, Joacine Katar Moreira, Bloco de Esquerda e Os Verdes defendem agora que o Governo tem de garantir com urgência a classificação da serra.

“Apesar dos inúmeros benefícios e valor natural, histórico e patrimonial que a Serra de Carnaxide representa, os instrumentos de planeamento e ordenamento do território em vigor (…) não estão a conseguir travar o avanço imobiliário sobre a Serra e assiste-se à desnaturalização da mesma e ao abate de muito do seu coberto arbóreo”, escreve a deputada não-inscrita Joacine Katar Moreira no seu projecto de resolução.

Dos três documentos que estarão em discussão esta quarta-feira, o de Joacine é o único que, além da classificação como paisagem protegida, propõe igualmente a criação de “uma entidade territorial supra-municipal” para “delinear um plano de gestão integrado”. Nesse organismo teriam assento “representantes dos concelhos de Oeiras, Amadora e Sintra, bem como cidadãos”.

A Serra de Carnaxide é partilhada pelos municípios de Oeiras e Amadora. A vertente norte (Amadora) está já urbanizada e decorrem as obras de construção de um grande empreendimento habitacional, estando outros previstos. A sul, em Oeiras, embora exista um plano de urbanização aprovado desde 1994, o espaço continua relativamente intocado. A câmara garante que já adquiriu muitos terrenos na serra e que a sua intenção é mantê-la tal como está, mas o movimento “Preservar a Serra de Carnaxide”, que promoveu a petição, quer que se crie um plano robusto de preservação e usufruto.

“É imperioso refrear a disseminação descontrolada de novas urbanizações na Serra de Carnaxide”, defende o Bloco, que já em 2019 tinha apresentado um projecto de resolução com o mesmo objectivo.

Para Os Verdes, “é preciso definir, com clareza, o que se pretende fazer da Serra de Carnaxide”. E, escrevem os deputados, tendo em conta que “a sua urbanização, incluindo a Serra na forte pressão urbanística do contexto em que se insere” é uma opção “desastrosa”, só resta “a sua preservação e valorização como espaço natural, agregador de biodiversidade e promotor da qualidade de vida, quebrando a pressão da volumosa construção existente ao seu redor”.