A TAP em dez gráficos

Depois de quatro anos a crescer, ligados à privatização e acima do previsto no plano estratégico, a TAP, como outras companhias aéreas, esteve na primeira linha das empresas atingidas pela pandemia de covid-19. Com a procura por parte dos passageiros em forte queda, a empresa e o Governo entregaram um plano de reestruturação em Bruxelas que passa por um forte corte de custos, com destaque para a saída de trabalhadores, seja por rescisões por mútuo acordo ou despedimentos, reduzindo também a sua frota. A partir daqui a TAP será uma empresa diferente.