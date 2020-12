É preciso fazer um detox depois das festas?

Nas festas de final de ano, abundam os bolos e doces de Natal (muitos deles fritos), os amendoins e as nozes caramelizadas, o bacalhau no forno, o vinho, os chocolates e, muitas vezes, exagera-se no açúcar, no álcool e na gordura. Nos primeiros dias do ano, o cenário muda e abundam anúncios sobre dietas para desintoxicar o corpo. Mas o corpo precisa mesmo uma “dieta detox” depois dos excessos de Natal?

Mais A carregar...

Neste episódio do Vitamina P, a nutricionista Inês Ruivo, especialista em nutrição funcional, desmistifica o conceito de “detox” e explica o que fazer depois das festas. Durante a conversa, percebemos a história do detox (não é uma dieta, mas sim uma função vital do nosso corpo), o motivo pelo qual as dietas detox recomendam tantas vezes que se bebam sumos e como retomar hábitos saudáveis na alimentação.

“Haver exageros de vez em quando faz parte”, recorda Inês Ruivo, sobre os exageros ocasionais que sabem tão bem.

Há ainda tempo para falar com a Joana Costa, vegana há vários anos, que nos explica como é uma ceia de Natal sem produtos de origem animal numa família que ainda come carne. O menu inclui seitan no forno com crosta de broa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No final de episódio, falamos da ideia das “calorias negativas”. É verdade que há alimentos que queimam mais calorias? O aipo é um deles? O que dizem os estudos? A resposta fica no final do episódio.

Subscreva o Vitamina P na Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.