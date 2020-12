Dia 127: O cansaço logístico das mães

Querida Mãe,

Ontem estava tão cansada que as minhas filhas e o meu marido disseram para me deitar no sofá enquanto eles faziam tudo o que era preciso. Eu deitei-me. Eles solícitos, bem-dispostos e queridos arrumaram as mochilas, prepararam as lancheiras, puseram a mesa, fizeram o jantar (pizza... também não exageremos na pintura deste quadro idílico!) e ajudaram com o mini E. No fim disto sabe o que senti? Que estava ainda mais cansada!

“Como assim?” pergunta a mãe... E perguntei-me eu a mim mesma. Como raio é que podia estar mais cansada quando tudo o que tinha feito era deitar-me no sofá? Enquanto tentava resolver este enigma, um deles perguntou-me “Ponho outra pizza no forno?” e foi aí que se fez luz!

Eu não estava particularmente cansada de pôr os pratos na mesa, nem de fisicamente ir buscar comida ao congelador. Eu estava absolutamente saturada de tomar decisões. Porque quando revi aquela meia hora de sofá percebi que tinham feito tudo, é verdade, mas perguntando-me 150 mil coisas pelo caminho. “O que levo para o lanche?”, “Ponho isto ou aquilo?”, “Onde está o termo”, “Mãe, onde está o meu maiô”, “Que jantar é que lhes dou?”, “Ponho duas ou três pizzas?”, “Acha que tenho frio se usar isto amanhã?”, “Achas que vamos à minha mãe no fim-de-semana?”.

Falamos tantas vezes do cansaço logístico das mães mas esse não é nada comparado com aquele que (apesar de tantos avanços no papel do pai neste últimos anos) as mães carregam em termos de responsabilidade. De gestão mental das vontades e vidas de todos à sua volta. Somos mesmo, para além de mães, verdadeiras gestoras de uma empresa e já nem sequer damos valor ao papel que temos em nossa casa e na nossa comunidade — nem nós, nem as pessoas à nossa volta, nem a sociedade em geral, mas seja como for acho que começa por nós próprios. Mãe, há por ai a ideia de que o empreendedorismo feminino é uma coisa nova, mas é tão antiga como a primeira mãe que existiu.

E agora vou descansar, do descanso. Até amanhã.

Querida Ana,

Antes mesmo de ter chegado ao parágrafo em que diagnosticavas a causa do teu cansaço, eu já sabia! Lembro-me tão bem de como funcionavam essas ajudas, tão queridas e bem-intencionadas, e que nos enchem de orgulho pelos filhos que temos, mas que, na prática, deixam bem claro como fomos deixando que tudo rode à nossa volta.

Às vezes até sabe bem sentirmo-nos tão centrais e importantes, mas a verdade é que essa dependência, quase prisão, tem um custo: nunca conseguimos realmente desligar. E afligimo-nos com o que se passará se um dia desaparecermos.

Lembras-te do segundo livro que escrevemos juntas, o É meia-noite, não chove e ela não está em casa?. Lá está. Era a história de uma mãe que se recusou a voltar para casa até os filhos terem assinado um contrato de trabalho, que previsse folgas e férias, e subsídio de Natal. Depois de uns meses em casa por conta própria, estavam prontos a pagar o que fosse.

Mas não me admira nada que te tenhas esquecido da moral da história, porque naquele livro tu eras a voz dos filhos adolescentes, os tais que ou não fazem, ou que procuram constantemente orientações. Vai lê-lo de novo. Está na altura. E não te esqueças de pedir um aumento de ordenado — os bons CEO's são os que merecem o melhor salário. Diz-me em que resultaram as negociações.

