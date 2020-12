Canárias em Janeiro ou Fevereiro? Binter lança campanha de voos

A Binter, com base na Gran Canária e ligações a Lisboa e Madeira, anunciou uma nova promoção de voos. A empresa promete bilhetes desde 70,60 euros na rota Lisboa - Canárias, uma campanha em vigor até 27 de Dezembro.

Os voos aos preços mais económicos devem ser marcados para datas entre 11 de Janeiro e 28 de Fevereiro, sendo que os voos se realizam às quintas e domingos.

O preço promocional é válido “por percurso em caso de adquirir uma passagem de ida e volta”, assinalando-se que “o custo pode ser diferente dependendo da rota”.

Segundo informa a Binter, “todas as passagens incluem check-in de bagagem” e “selecção de assento”. A companhia explica ainda que “disponibiliza gratuitamente a ligação desta rota com todas as Canárias, no caso de voos de ligação, permitindo chegar a qualquer ilha do arquipélago”.

Os voos são realizados por um novo Embraer E195-E2, que a empresa garante ser “uma aeronave de corredor único mais silenciosa, limpa e eficiente”. Com “configuração de dois assentos de cada lado”, permite “mais espaço entre as fileiras”.

A campanha ficará activa no site da Binter, onde também se pode aceder a outros destinos em promoção.