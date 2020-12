De olhos postos no céu escuro para ver o eclipse solar na América do Sul

Vários turistas no Chile, e noutras zonas da América Latina e América do Sul, tiveram a oportunidade de acompanhar um eclipse total do sol, que se verificou na passada segunda-feira depois das 13 horas locais.

Apesar de algumas nuvens, que dificultaram a visibilidade do fenómeno, foi possível vislumbrar o momento em que a lua passou entre a Terra e o Sol, mergulhando aquela parte do globo numa imensa escuridão.

"Foi incrivelmente estranho, de repente começou a escurecer, sem mais nem menos", disse o turista chileno Vicente Bustamante, que confirmou que a experiência valeu a pena mesmo sem ver o eclipse em si.

A melhor visualização ocorreu no norte mais seco do Chile, onde os cidadãos da capital Santiago saíram às ruas sob um céu claro para ver a lua se sobrepor parcialmente ao sol.