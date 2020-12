KPMG absolvida das multas aplicadas pelo BdP no caso BES

A KPMG e os cinco sócios visados nas condenações do Banco de Portugal foram esta terça-feira absolvidos na íntegra de todas as contra-ordenações e multas aplicadas pelo supervisor.

Uma decisão que diz respeito a um processo em que são acusados de violação de normas que determinam o “dever de os revisores oficiais de contas ao serviço de uma instituição de crédito e os auditores externos de comunicarem factos que são susceptíveis de determinar uma emissão de reserva às contas da entidade que auditam”, neste caso o Banco Espírito Santo (BES), Bem como de terem prestado informações incompletas e falsas ao supervisor, sobre as contas da sua filial angolana BESA.

Ao fim de duas horas de leitura da sentença, a juíza do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (TCRS) considerou em termos gerais que a KPMG comunicou ao BdP tudo o que tinha a comunicar no devido tempo e com a informação disponível na altura. E não deu como provado que o conteúdo das actas das assembleias-gerais do BESA realizadas em 2013 fosse verdadeiro ou relevante para efeitos de certificação de contas do BES/ESI, a casa mãe. O BdP admitiu poder vir a recorrer e solicitou à juíza o prolongamento do prazo para esse efeito.

Para além da auditora, KPMG (três milhões de euros), o BdP, na sua decisão de 22 de Janeiro de 2019, o BdP condenou ainda ao pagamento de coimas o presidente Sikander Sattar (450 mil euros) e mais quatro associados, Inês Neves Viegas (425 mil euros), Fernando Antunes (400 mil euros), Inês Filipe (375 mil euros) e Sílvia Gomes (225 mil euros), pelos factos ocorridos no período que antecedeu o colapso do grupo, entre Julho e Agosto de 2014. Um processo contra-ordenacional que ficou fechado em 2019 e que culminou na aplicação de coimas de 4,9 milhões de euros. A decisão da juíza constitui um duro revés na estratégia de defesa do BdP.