Há “poucos graus de liberdade” para negociar plano da TAP com trabalhadores

As propostas dos trabalhadores da TAP “foram consideradas e continuam a ser consideradas” no âmbito do plano de reestruturação, mas, segundo afirmou esta terça-feira o ministro das Infra-estruturas, o actual quadro permite “poucos graus de liberdade no que diz respeito à restruturação com custos laborais que temos de fazer”. “Em nenhum momento se quis ignorar os trabalhadores”, disse.

As declarações de Pedro Nuno Santos surgiram em resposta às perguntas da deputada Isabel Pires, do BE, partido que chamou o ministro ao Parlamento para falar sobre o plano entregue no final da semana passada em Bruxelas. Para a deputada, o Governo não ouviu os trabalhadores antes de entregar o plano e está “a responsabilizá-los pelos cortes que decidiu”, através de uma ligação entre o nível de corte salarial e número de despedimentos.

Sobre a falta de entrega do plano no Parlamento, Pedro Nuno Santos recordou que existiram reuniões com os partidos nas vésperas da entrega do documento, e que foi disponibilizada toda a informação possível. O plano, afirmou, é “uma espécie de strip-tease” da transportadora, com informação sensível sobre o seu negócio. Por outro lado, sublinhou que o processo ainda está no início e que só estará “em condições de ser executado” quando estiver fechado com a Comissão Europeia.

O tema da votação ou não do plano no Parlamento voltou também a entrar no debate político, com o deputado do PSD, Afonso Oliveira, a retomar o assunto, além de reclamar a entrega do documento. Sobre esse assunto, o ministro reiterou que “os grupos parlamentares tiveram conhecimento” das matérias mais relevantes do plano e que, sobre a votação do documento, “não foi essa a decisão do Governo, nem essa a vontade dos partidos, inclusive do PSD”.

Sublinhando não poder dizer que plano é “milagroso”, acrescentou que “não há balas de prata” e que o cenário base escolhido é conservador. O que diminui a TAP “não é o plano, é a procura, o mercado”, disse. Isto, depois de sublinhar que a empresa parte de uma base pior do que concorrentes como a Iberia e a Air Europa.