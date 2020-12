Sporting reencontra-se com uma promessa do passado

Durante os nove anos que passou na formação do Sporting, entre 1988 e 1996, Filipe Cândido marcou mais de 300 golos, foi internacional jovem por Portugal e, aos 16 anos, estava no Real Madrid, seguindo depois para uma carreira que nunca voltou a passar pelos “leões”, quase sempre no futebol português e com experiências na Grécia e na Bulgária. Nesta terça-feira, Cândido reencontra-se em Alvalade (20h15, SPTV1) com o clube da sua formação na qualidade de treinador do Mafra, terceiro classificado da II Liga e que será o adversário dos “leões” nos quartos-de-final da Taça da Liga.

Não haverá grande espaço para sentimentalismos neste reencontro. O Sporting quer dar continuidade na Taça da Liga aos bons resultados e boas exibições que tem tido esta época, tal como o Mafra, que se tem mostrado um candidato credível à promoção. E com um estilo, diz Rúben Amorim, que “não parece de II Liga”. “O Mafra gosta de jogar e ter posse. Temos a responsabilidade de ter o controlo e o domínio e é isso que vamos fazer perante uma equipa bem organizada e corajosa. Acho que isso até favorece o nosso jogo”, alertou o técnico “leonino” em declarações ao canal do clube.

O Sporting tem tido uma carreira quase perfeita nas competições nacionais e ainda sem qualquer derrota, liderando a I Liga com sete vitórias e dois empates em nove jornadas, e com um lugar nos “oitavos” da Taça depois de duas eliminatórias sem grande história. Amorim também olha para a Taça da Liga como um objectivo e quer manter a dinâmica dos últimos meses, se possível, com alguma gestão de plantel: “Temos de arranjar oportunidades para ver outros jogadores, sabendo que o Sporting tem de vencer todos os jogos.”

Esta será a segunda vez que Sporting e Mafra se defrontam, mais de dez anos depois de uma eliminatória da Taça de Portugal em que os “leões” venceram em Alvalade por 4-3. Nessa altura, o Mafra era uma equipa de meio da tabela na II Divisão Zona Centro. Agora, apresenta-se em Alvalade como uma das equipas de topo da II Liga e com ambição, mas reconhecendo muita qualidade ao seu poderoso adversário: “Não tenho dúvida de que o Sporting é, neste momento, a equipa que melhor está a jogar na Liga principal. Vamos tentar ao máximo desfrutar do jogo, tirar prazer daquilo que fazemos e tentar ser o mais fortes possível para tentar contrariar o favoritismo que o Sporting naturalmente tem.”