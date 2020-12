Portugal defronta a Espanha a 7 de Fevereiro

Já esteve marcado para Março e para Novembro deste ano mas, se não surgir mais nenhum imprevisto, será disputado a 7 de Fevereiro de 2021. A Rugby Europe, entidade que tutela o râguebi europeu, informou nesta terça-feira que o Espanha-Portugal, da última jornada do Rugby Europe Championship (REC) 2020, foi remarcado para o primeiro fim-de-semana de Fevereiro. O arranque da edição de 2021, que servirá de fase de qualificação para o Mundial 2023, será a 6 de Março.

Depois de alguns avanços e recuos – o último devido ao “ressurgimento da covid-19 na Europa” no Outono -, a Rugby Europe remarcou a última jornada do REC 2020 para 6 e 7 de Fevereiro.

Para além do Espanha-Portugal, encontravam-se suspensas as restantes partidas da derradeira ronda da competição: Roménia-Bélgica, jogo que será decisivo para definir quem terá que defrontar a Holanda num play-off, a 20 ou 21 de Fevereiro - o vencedor será a sexta selecção a competir no REC 2021; e o Geórgia-Rússia.

Embora a Geórgia já tenha garantido a vitória na competição, o duelo ibérico, que deverá ser disputado em Madrid, será decisivo para definir quem será o vice-campeão do Championship 2020: após quatro jogos, Portugal e Espanha repartem a segunda posição, com nove pontos.

Após ficar concluído o REC 2020 e depois de o último classificado (Roménia ou Bélgica) defrontar a vencedor do Rugby Europe Trophy (Holanda) no play-off, o arranque da edição de 2021 deverá acontecer a 6 de Março, sendo que o REC nos dois próximos anos terá uma importância redobrada: os dois primeiros classificados garantem a qualificação direita para o Mundial 2023, enquanto o terceiro classificado vai disputar uma fase de repescagem.

Classificação do REC 2020 após a 4.ª jornada 1.º Geórgia, 19 pontos

2.º Portugal, 9 pontos

3.º Espanha, 9 pontos

4.º Rússia, 8 pontos

5.º Bélgica, 7 pontos

6.º Roménia, 5 pontos