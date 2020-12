Daniel Podence e Pedro Neto derrotam Chelsea na Liga inglesa

Dois golos portugueses deram nesta terça-feira o triunfo do Wolverhampton frente ao Chelsea, em jogo da ronda 13 da Liga inglesa. Com este resultado, os “wolves” sobem ao 9.º lugar, a dois pontos dos lugares europeus, enquanto a equipa de Londres pode, nesta jornada, cair da quarta posição da tabela. Este resultado significa ainda que a equipa de Nuno Espírito Santo vence depois de duas derrotas, enquanto o Chelsea sofre o segundo desaire consecutivo.

No Molineux, o francês Olivier Giroud marcou o primeiro golo do jogo, aos 49’, num lance em que se antecipou a Boly, ao primeiro poste, aproveitando a passividade do ex-central do FC Porto.

À passagem da hora de jogo, Nuno Espírito Santo lançou Adama Traoré foi lançado e os “wolves” foram crescendo no jogo, numa segunda parte em que foram bastante mais capazes do que tinham sido na primeira.

Daniel Podence fez o empate aos 66’, num lance em que tirou do caminho dois adversários e fez este grande remate já dentro da área.

Com o empate como cenário quase certo, o também português Pedro Neto quis alterar o estado de coisas e, num contra-ataque, aos 90+5’, com o Chelsea balanceado ofensivamente, driblou Zouma antes de um remate cruzado.

2-1 por cortesia portuguesa, depois de um jogo que trouxe ainda um momento que vai para a pasta de insólitos de 2020. Chilwell fez um lançamento lateral e Kanté, confuso, decidiu... agarrar a bola.