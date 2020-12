China limita salários de futebolistas estrangeiros a três milhões de euros

A Federação Chinesa de Futebol (CFA) anunciou nesta terça-feira que limitará os salários dos jogadores estrangeiros a actuarem nos campeonatos nacionais a três milhões de euros anuais, uma medida que poderá afastar a chegada de grandes nomes da modalidade.

“O salário individual dos jogadores estrangeiros durante uma temporada não pode ultrapassar os três milhões de euros, antes de ser aplicada a taxa de impostos. Esta política visa conter as bolhas de investimento nos nossos campeonatos e promover o desenvolvimento saudável e sustentável do futebol profissional”, justificou a CFA, no site oficial.

Esta regra aplicar-se-á a partir de 1 de Janeiro de 2021 para todos os jogadores estrangeiros, incluindo aqueles que, actualmente, estão a jogar na China, mas, de acordo com o organismo, os jogadores com um vencimento superior a três milhões de euros poderão assinar com os seus clubes “um acordo adicional para acordar uma forma de pagamento da diferença”.

A Superliga chinesa conta com o português Daniel Carriço, ao serviço do Wuhan Zall, e com o compatriota Vítor Pereira, ao “leme” do Shanghai SIPG, equipa na qual alinham nomes conhecidos como o austríaco Marko Arnautovic e o brasileiro Óscar. O eslovaco Marek Hamsik e o também brasileiro Anderson Talisca, ex-Benfica, actuam igualmente na principal divisão daquele país.