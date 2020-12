Benzema empurra Real Madrid para a melhor série da época

O Real Madrid alcançou nesta terça-feira a sua melhor série nesta temporada (quatro vitórias consecutivas), ao bater o Athletic Bilbau, por 3-1, em jogo antecipado da 19.ª jornada da Liga espanhola. Este resultado permite aos “merengues” igualarem a Real Sociedad e o Atlético Madrid no topo da tabela, ainda que os “colchoneros” tenham dois jogos a menos.

A expulsão do experiente Raul García, por duplo amarelo, logo aos 13’, condicionou e de que maneira a prestação do Athletic. Ainda assim, os bascos aguentaram o nulo praticamente até ao intervalo - até Toni Kroos concluir uma boa jogada colectiva do Real com um excelente remate de fora da área.

Mesmo em inferioridade numérica, o Athletic igualou o encontro numa transição ofensiva, concluída com dois remates, aos 52’. O primeiro ainda foi travado por Courtois, o segundo entrou mesmo na baliza.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Voltava a vir ao de cima a instabilidade do Real Madrid, tal como voltaria a vir ao de cima o faro de golo de Karim Benzema. O avançado francês assinou o 2-1 aos aos 74’, com um golpe de cabeça certeiro no centro da área, e rematou a questão aos 90+1’, com um remate cruzado após assistência de Modric.

Antes, porém, os “merengues” não se livraram de um valente susto, quando Mikel Vesga rompeu pela área e rematou já só com o guarda-redes pela frente, valendo ao Real Madrid a eficácia de Thibaut Courtois na baliza.

O Real passa a somar agora 36 pontos, com os mesmos 13 jogos disputados que a Real Sociedad (que contabiliza os mesmos pontos também). O Atlético acompanha esta dupla da frente na Liga, mas com dois jogos em atraso, enquanto o Athletic Bilbau corre o risco de perder a 13.ª posição.