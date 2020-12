Autogolo de Rúben Dias faz tropeçar o Manchester City

O Manchester City empatou (1-1) nesta terça-feira frente ao West Bromwich, em casa, em jogo da ronda 13 da Liga inglesa. Este resultado complica as contas da equipa de Pep Guardiola, que chega aos 20 pontos, mas um triunfo de Tottenham ou Liverpool, nesta quarta-feira, no jogo grande da ronda, deixará o City a oito pontos do líder.

Gundogan começou por adiantar o City aos 30’, após uma jogada de Sterling, mas um autogolo de Rúben Dias, aos 42’, deitou por terra o triunfo. O português desviou um remate de Ajayi, ajudando o adversário a enganar Ederson.

Esta foi, como habitualmente nos jogos da equipa de Guardiola, uma partida de sentido único: 76% de posse de bola, 24 remates contra apenas cinco e domínio total durante todo o jogo.

O West Brom teve apenas uma oportunidade de golo, mas não precisou de mais para levar um ponto – o guarda-redes Johnstone tratou, com várias defesas, de fazer valer o esforço defensivo permanente da equipa.