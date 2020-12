André Silva “bisa” e assiste, mas Eintracht cede empate nos descontos

O português André Silva marcou esta terça-feira dois golos e fez uma assistência, no empate (3-3) entre Eintracht Frankfurt e Borussia Mönchengladbach, no encontro da 12.ª jornada do campeonato alemão.

Depois de oito jogos sem vencer na Bundesliga, e quando parecia que os comandados de Adi Hutter voltariam a sorrir, o médio alemão Stindl salvou o Borussia da derrota, em tempo de compensação, consumando a notável exibição com um hat-trick (14’, 90’ e 90+5').

Mas também André Silva, que saiu de campo aos 83’, se apresentou em bom nível na partida. O português restabeleceu a igualdade, aos 22’, na transformação de um penálti, e passou os anfitriões para a frente do marcador, dois minutos depois, antes de fazer o passe decisivo para o marroquino Aymen Barkok (32') finalizar. O português chegou aos nove golos na Bundesliga - só Lewandowski (13) e Haaland (10) têm mais.

Este empate mantém o Eintracht na nona posição, com 14 pontos, menos quatro do que o sexto colocado Mönchengladbach.