Tiago Siopa vence prémio Doc Alliance 2020

O filme Fantasmas: Caminho longo para casa, de Tiago Siopa, venceu o prémio Doc Alliance 2020, criado pela rede internacional de festivais europeus dedicados ao documentário.

O prémio é uma iniciativa da rede Doc Alliance, que reúne sete festivais de cinema documental europeus, incluindo o DocLisboa, e reconhece primeiras obras de realizadores do espaço europeu. Ao premiado são atribuídos cinco mil euros para o desenvolvimento do projecto seguinte.

Segundo o júri desta edição do prémio, o filme de Tiago Siopa é “profundamente enraizado no universo pessoal do realizador, ao mesmo tempo que aborda a ideia de colectivo –​ o particular e o geral, o psíquico e o não psíquico, surgem entrelaçados uns nos outros, criando uma nova e imersiva realidade”.

Fantasmas: Caminho longo para casa, exibido em 2019 no DocLisboa, foi distinguido em Novembro passado no Festival Internacional de Cinema Documental Ji.hlava, na República Checa, onde arrecadou o prémio dedicado a primeiras longas-metragens.

De acordo com a produtora Primeira Idade, Fantasmas: Caminho longo para casa “é uma fábula familiar passada na Benedita, concelho de Alcobaça, na qual o realizador Tiago Siopa leva o espectador ao encontro da sua família: mãe, pai, irmão e em particular as suas avós, uma delas personificação da sabedoria ancestral da magia e feitiços populares, que consegue colocar Tiago em contacto com o fantasma da sua outra avó, já falecida”.

Este é “a primeira obra profissional” de Tiago Siopa, que, em 2018, venceu o Prémio RTP para melhor projecto em fase de pós-produção no programa Arché do DocLisboa.

A rede Doc Alliance, destinada a apoiar o cinema documental europeu independente, integra os festivais Doclisboa (Portugal), CPH:DOX (Dinamarca), Docs Against Gravity (Polónia), FID Marseille (França), Jihlava IDFF (República Checa), DOK Leipzig (Alemanha) e Visions du Réel (Suíça).