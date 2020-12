Os museus lideraram a procura cultural no país em 2019

Em 2019, os museus portugueses receberam 19,8 milhões de visitantes, número que significa um aumento de 1,5% (mais 283,6 mil visitantes) relativamente ao ano anterior. Mas, segundo os dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), os visitantes estrangeiros representaram mais de metade (52,3%) daquele número.

A seguir aos museus, foram os espectáculos ao vivo que mobilizaram o maior número de espectadores, 16,9 milhões (mais 0,3% do que em 2018), que renderam nas bilheteiras 125,3 milhões de euros (mais 15% do que no ano anterior).

Em terceiro lugar vem o cinema, com 15,5 milhões de espectadores e receitas de bilheteira de 83,2 milhões de euros, correspondendo, respectivamente, a aumentos de 5,2% e 5,7%.

Os dados do INE contabilizam, por outro lado — e confirmando aquilo que é a noção empírica que existe sobre este sector —, uma descida no consumo de jornais, revistas e outras publicações periódicas de 13,1% na circulação total (menos 11,5% de exemplares vendidos e menos 17,6% de exemplares oferecidos).

O Instituto estima também que o sector da Cultura empregou no ano passado 132,2 mil pessoas, número que significa 2,7% do total da economia do país. Mas sinaliza igualmente a permanência do défice da balança comercial, com as importações a superarem as exportações em 228,9 milhões de euros, diferença que, no entanto, foi inferior em 20,6 milhões à de 2018.

Um último dado do resumo dos quadros do INE contabiliza em 519 milhões de euros as despesas das autarquias com actividades culturais e criativas, significando um aumento de 10,5% (mais 49,2 milhões de euros) do que no ano anterior.

Os números agora divulgados ganharão um significado mais intenso no final do próximo ano, quando o INE puder medir o verdadeiro impacto da pandemia da covid-19 no sector cultural, que reconhecidamente tem sido dos mais afectados no país.