Reino Unido detecta variante do vírus que pode ser responsável pelo aumento de casos no Sul

Ao anunciar que Londres e partes do Sul da Inglaterra iriam entrar no nível mais severo de restrições, Matt Hancock, ministro da Saúde britânico, disse também que uma nova variante do SARS-CoV-2 foi recentemente identificada e que esta “poderá estar associada à disseminação mais rápida no Sul da Inglaterra”.

Numa declaração no Parlamento, disse que a análise inicial indica que esta variante “está a crescer mais rapidamente do que as variantes existentes”, mas não é mais mortal nem existem indícios de que seja resistente às vacinas contra o coronavírus.

Matt Hancock disse ainda que mais de mil casos da nova estirpe do vírus foram diagnosticados em quase 60 localidades, predominantemente no Sul da Inglaterra. O director-geral da Saúde britânico, Chris Whitty, disse que não havia provas de que a variante fosse mais perigosa e afirmou que será detectada pelos testes de diagnóstico.

Chris Whitty sublinhou também, durante a conferência de imprensa em Downing Street na segunda-feira, que a identificação da nova estirpe não tinha causado a mudança para o nível 3. “A razão da mudança é porque as taxas de infecção têm subido muito rapidamente e em muitas áreas. A variante pode ou não estar a contribuir para isso, mas a realidade é que a subida de casos está a acontecer em todos os níveis de restrições”, adiantou, citado pelo jornal The Guardian.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Questionada sobre a nova variante na conferência de segunda-feira, Maria van Kerkhove, uma das especialistas da Organização Mundial da Saúde (OMS) que tem sido o rosto na luta contra a covid-19, disse que não existem ainda provas de que se comporte de maneira diferente. “Continuaremos a avaliar e a informar sobre quaisquer mudanças”, afirmou.

“Esta variante contém algumas mutações na proteína da espícula (spike), que é o principal alvo das vacinas, e será importante estabelecer se têm impacto na sua eficácia realizando experiências nas próximas semanas”, disse ainda Wendy Barclay, do Imperial College de Londres, ao jornal britânico.