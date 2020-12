Suspeito de matar agente da PSP estava de baixa psiquiátrica e antes esteve preso 36 fins-de-semana

O guarda prisional de 52 anos, que é suspeito de ter atropelado mortalmente no sábado à noite, o agente da PSP, António Doce, de 45 anos, cumpriu 36 fins-de-semana de prisão, entre Junho de 2017 e Fevereiro de 2018. Em causa, segundo apurou o PÚBLICO junto de fonte policial, esteve a condenação, em 2017, a uma pena de prisão efectiva de um ano por condução sob o efeito de álcool.

Cumpriu essa pena na modalidade de prisão por dias livres. Quer isto dizer que trabalhava durante a semana no Estabelecimento Prisional de Sintra e ao fim-de-semana cumpria pena no Estabelecimento Prisional de Évora.

Porém, os seus problemas de álcool terão continuado e estava há cerca de cinco meses de baixa psiquiátrica, relacionada com dependências de bebidas alcoólicas. Terá inclusive tentado regressar ao trabalho em Outubro, mas o seu superior hierárquico entendeu que ainda não teria condições para voltar. Esta dependência seria conhecida entre os colegas, nomeadamente pelos seus superiores.

No seu cadastro, o guarda prisional, também devido ao álcool, terá ainda uma detenção, em 2016, por violência doméstica. Segundo a SIC adiantou, e o PÚBLICO confirmou, foi detido pela GNR de Alcabideche, junto a umas roulottes em São Pedro de Sintra. Além do atropelamento agredira a companheira e envolveu-se em confrontos com outras pessoas que tentaram evitar as agressões.

Cena de ciúmes

No sábado à noite terá sido mais uma vez o problema de alcoolismo que o levou a fazer uma cena de ciúmes e a agredir a companheira, no Rossio de S. Brás, em Évora, onde iriam passar o fim-de-semana. António Doce, agente da PSP, que estava de folga, estava junto ao quiosque que a mulher gere naquele local e ao assistir às agressões - o guarda prisional estaria a arrastar a mulher pelo chão, foi socorrer a vítima.

Acabou por ser mortalmente atropelado pelo guarda prisional. Segundo a PSP, o agente foi arrastado cerca de 40 metros. António Doce, que tinha dois filhos, não resistiu aos ferimentos e faleceu às 00h45 de domingo, no hospital.

O agressor fugiu e parou no posto da GNR de Montemor-o-Novo, onde se queixou de ter sido agredido. Os militares não sabiam do que tinha sucedido e deixaram-no seguir. Acabou por ser detido, pela GNR, horas mais tarde, em Sintra, na sua residência.

O suspeito começou, esta segunda-feira, a ser ouvido no Tribunal de Évora por um juiz de instrução criminal que depois irá decidir as medidas de coacção que ficará sujeito enquanto decorrer a investigação. O interrogatório dura há mais de cinco horas.