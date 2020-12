As regras para este Natal devem ser repensadas?

Os dados da evolução pandémica levam a alertas redobrados para uma época tradicionalmente marcada por reuniões familiares e deslocações, cujas regras do Governo (para já) não condicionam. Neste P24 ouvimos o presidente da associação nacional de médicos de saúde pública Ricardo Mexia, o infecciologista António Silva Graça e a epidemiologista do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto Elisabete Ramos.​

