Levantada a cerca em Rabo de Peixe. Situação epidemiológica ficará “extremamente controlada”

Dez dias depois, foi levantada a cerca sanitária em Rabo de Peixe, no concelho da Ribeira Grande, nos Açores. Aquela freguesia, a norte de São Miguel, é a que regista mais casos de covid-19 no arquipélago: 221. Para colocar os números em perspectiva, a segunda freguesia com mais infectados na região é a dos Arrifes, com 17 infectados.

A detecção de um elevado número de casos em Rabo de Peixe deveu-se, também, à testagem em massa da população da vila, que permitiu identificar 119 casos positivos em três dias.

Já após concluída a operação de testagem à população, a cerca sanitária, montada a 3 de Dezembro, foi prolongada: inicialmente, estava previsto ser levantada no dia 8, mas estendeu-se até às 23h59 do dia 13.

O objectivo foi testar todos os contactos próximos de alto risco dos infectados. Daí resultaram mais 17 casos positivos, mas o número deve aumentar nas próximas horas, avançou ao PÚBLICO Gustavo Tato Borges, líder da comissão de combate à pandemia na região. “A nível de casos positivos, identificámos 119 logo na altura do rastreio em massa, e neste momento, com os dados de ontem [domingo], encontrámos mais 17 pessoas. E, provavelmente, ainda vamos encontrar mais casos positivos nos contactos de alto risco identificados inicialmente”, resume o especialista em saúde pública, assinalando que no boletim diário da Autoridade de Saúde de terça-feira deverá contabilizar “mais cerca de 15 pessoas positivas” na freguesia.

O director regional da Saúde, Berto Cabral, tinha dito ao PÚBLICO, aquando do prolongamento do cordão sanitário, que era expectável o aumento dos casos na freguesia, uma vez que tinham identificado cerca de 1500 contactos próximos de alto risco.

Menos casos positivos do que o previsto

O número de casos positivos identificados na segunda vaga de testes acabou por não ter tão elevado como previsto, também porque esses contactos próximos de alto risco passaram de 1500 para cerca de 300. Porquê? “O número foi reduzido porque estávamos a falar em média três pessoas por contacto e depois, quando a equipa que faz o acompanhamento dos casos de alto risco começou a cruzar as informações, percebemos que existiam contactos repetidos”, responde Tato Borges, explicando que essas pessoas ficaram em isolamento e estão a ser testadas ao “fim de sete, oito dias”.

O vice-presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública faz um balanço “muito positivo” da operação em Rabo de Peixe, um sucesso que atribui ao “civismo de toda a população” e “à grande colaboração” entre todas entidades envolvidas: “Foi um exemplo extraordinário”. O resultado, no fim, é um surto “extremamente controlado” naquela vila. “Agora estamos a apanhar o fim da cadeia e, em princípio, a situação epidemiológica em Rabo de Peixe ficará extremamente controlada e o risco vai baixar de forma substancial. No entanto, devem continuar todos com as medidas de protecção”, ressalva.

Escolas vão continuar fechadas

Apesar do surto controlado, as escolas de Rabo de Peixe irão continuar encerradas. “O encerramento não foi uma questão de risco para a saúde pública”, realça Tato Borges. Foi antes uma “questão de organização”, uma vez que o período lectivo está a terminar e iria ser exigido um “esforço grande” aos alunos e professores para “ganharem ritmo”, para depois voltar a encerrar daqui a cinco dias. “A Secretaria da Educação, em colaboração com as escolas, afirmou que estando essas encerradas há bastante tempo que estes cinco dias não iriam ter um impacto significativo, nem positivo, nem negativo na educação das crianças”, apontou. Em Rabo de Peixe, as escolas estão encerradas desde 16 de Novembro.

Os Açores têm actualmente 485 casos positivos, 384 dos quais em São Miguel, 100 na Terceira e um no Faial. Desde o início da pandemia, foram identificados 1,509 casos e faleceram 21 pessoas com covid-19.