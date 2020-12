Covid-19: número de novos casos não era tão baixo desde Outubro, mas internamentos teimam em não descer

O número de novos casos registados este domingo (e divulgados esta segunda-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) é o mais baixo em quase dois meses. Mesmo que durante o fim-de-semana e os primeiros dias de cada semana se registe sempre uma descida no número diário das infecções, desde 20 de Outubro que Portugal não tinha tão poucos casos em 24 horas. Nesse dia de Outubro foram diagnosticados 1932 novos casos — este domingo foram 2194, uma descida em relação aos 4044 desde sábado.

Apesar de o número diário de infecções estar a descer nas últimas semanas (não consecutivamente, porque ainda se registam dias com aumentos), o número de doentes internados tem estado estável e desde há um mês para cá que não desce da fasquia das três mil pessoas internadas. O valor registado este domingo, aliás, não está longe do máximo registado em toda a pandemia, quando estavam 3367 doentes internados. Contabilizam-se, agora e em 24 horas, mais 97 casos internados em enfermaria (num total de 3254) e um total 513 doentes em unidades de cuidados intensivos (UCI). Este indicador, que não registou mudanças desde sábado, também tem estado estável desde o fim de Novembro, mas continua, desde essa altura, acima da fasquia dos 500 doentes internados, com variações ligeiras de dia para dia. No dia 8 de Dezembro, por exemplo, estavam 499 doentes internados em UCI, valor que voltou a aumentar no dia seguinte.

Na semana passada, a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH) adiantou ao PÚBLICO que a descida no número de casos ainda não teve “grande subtracção no número de doentes internados”.

Portugal registou, no domingo, 90 mortes causadas pela covid-19, o quarto valor mais alto desde o início da pandemia, depois de neste sábado o país ter atingido o máximo de vítimas mortais em 24 horas (98 óbitos). No total, Portugal tem agora 350.938 casos confirmados e 5649 vítimas mortais desde o início da pandemia. Há a registar 2955 casos recuperados entre sábado e domingo (num total de 274.277) e menos 851 casos activos (num total de 71.012). Pelo menos 76.723 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde, mais 2711 do que no último balanço.

87% dos óbitos em doentes acima dos 80 anos

Olhando para a faixa etária das vítimas mortais, percebemos que grande parte das mortes ocorreu em pessoas acima dos 80 anos (63 vítimas mortais) e entre os 70 e os 79 anos (16 vítimas mortais). Foram registados seis óbitos em pessoas entre os 60 e os 69 anos e um num homem que tinha entre os 50 e os 59 anos. Três pessoas entre os 40 e os 49 anos também estão entre as vítimas mortais, bem como uma mulher entre os 30 e os 39 anos.

Os dados do relatório da DGS indicam que, do total de mortes registadas, 2695 são mulheres e 2954 homens — e, no que diz respeito às infecções, 157.703 são homens e 193.102 mulheres.​ Das 5649 pessoas que morreram até à data com covid-19 em Portugal, 4961 tinham acima de 80 anos, o que corresponde a cerca de 87,8%.

Norte com 46% dos casos

Grande parte dos novos casos foram registados em duas regiões do país: 936 novas infecções (46,6%) na região Norte (onde foram registados 29 óbitos) e 777 novas infecções (35,4%) em Lisboa e Vale do Tejo (onde se registaram 32 mortes).

Olhando para a distribuição dos casos por região, o Norte voltou a ter o maior número de casos acumulados: 183.535 e 2688 mortes — é a região com o maior número de vítimas mortais e com mais casos. Lisboa e Vale do Tejo é a segunda: são 113.871 os registos de infecção e 1951 mortes por covid-19.

Já o Centro tem 38.871 infecções (255 nas últimas 24 horas) e 775 mortes (mais 24). O Alentejo totaliza 8006 casos (101 novos) e 148 mortes (mais três). No Algarve há 6182 casos de infecção (mais 39) e 61 óbitos (mais dois). A Madeira registou 1076 casos de infecção (24 novos) e cinco mortes desde o início da pandemia. Já os Açores registam 1397 casos (mais 62) e 20 mortes.