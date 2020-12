Covid-19: há menos dez concelhos com mais de 960 casos por 100 mil habitantes

O número de concelhos com uma taxa de incidência de casos do novo coronavírus acumulados nos últimos 14 dias superior a 960 por 100 mil habitantes diminuiu para 25, menos dez do que na semana anterior.

Os dados divulgados esta segunda-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) sobre a taxa de incidência de casos acumulados entre 25 de Novembro e 8 de Dezembro mostram ainda que actualmente o concelho com o maior número de casos de covid-19 por 100 mil habitantes é Mondim de Basto, distrito de Vila Real, com 2663 (mais 633 casos do que na semana passada).

Seguem-se os concelhos de Marvão (Portalegre), com 2097 casos por 100 mil habitantes, Chaves (Vila Real), com 2084 casos, Trofa (Porto), com 1616 casos, Armamar (Viseu), com 1577, Vila Pouca de Aguiar (Vila Real), com 1471, Crato (Portalegre), com 1470, Vila Nova de Famalicão (Braga), com 1424, Vimioso (Bragança), com 1392, e Esposende (Braga), com 1346 casos por cem mil habitantes.

O número de novos casos registados este domingo, 2194, e divulgados esta segunda-feira pela DGS é o mais baixo em quase dois meses. Porém, embora o número diário de infecções tenha vindo a descer nas últimas semanas (ainda que com alguns aumentos pontuais), o número de pacientes internados não desce da fasquia dos três mil há cerca de um mês.

Portugal registou ainda, no domingo, mais 90 mortes causadas pela covid-19, o quarto valor mais alto desde o início da pandemia. No total, o país contabiliza 350.938 casos confirmados, 5649 vítimas mortais e 274.277 recuperados desde o início da pandemia.