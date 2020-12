“Isto não acaba para o ano. 2021 vai ser o ano zero”

Sou médico no Hospital da Figueira da Foz há 37 ou 38 anos. Fui o primeiro médico a ver doentes com covid-19 internados aqui no hospital porque sou director do serviço de Especialidades Médicas, onde estão doentes de Medicina Interna e de Pneumologia. Sou responsável pela enfermaria que foi adaptada para os receber. No dia em que chegaram, logo nessa tarde, comecei a ter sintomas: muita tosse, depois febre. Como tive sintomas logo no primeiro dia, tenho praticamente a certeza de que não houve tempo para aqueles doentes me terem infectado. A 18 de Março já estava em casa, de baixa.

