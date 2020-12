António Costa substitui dois secretários de Estado

O Presidente da República aceitou as propostas do primeiro-ministro de exoneração, a seu pedido, de Teresa Gonçalves Ribeiro e de Nuno Tiago dos Santos Russo dos cargos de secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação e de secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, respectivamente.

Francisco André, ex-chefe do gabinete do primeiro-ministro, será nomeado para a secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação. Já Rui Manuel Costa Martinho será o novo secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural.

As tomadas de posse terão lugar, em cerimónia restrita no Palácio de Belém, terça-feira, às 18h, informa a Presidência da República em nota publicada na sua página de Internet.

Tal como o PÚBLICO tinha avançado no início de Dezembro, Teresa Ribeiro venceu a corrida ao cargo de representante para a Liberdade dos Media da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. A portuguesa era um dos cinco candidatos ao posto ocupado pelo francês Harlem Désir (cuja renovação de mandato foi chumbada em Julho pelo Azerbeijão e Tajiquistão) e ganhou o consenso dos 57 Estados-membros.

Francisco André, que a vai substituir no Governo, ocupou o cargo de chefe de gabinete do primeiro-ministro entre de Outubro de 2018 e Agosto de 2020, altura em que assumiu funções na representação permanente de Portugal junto da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), sediada em Paris. O novo chefe de gabinete de António Costa é o economista Vítor Escária, que já foi assessor económico de José Sócrates.​