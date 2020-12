A Fotografia de mãos dadas com a Acreditar — comprar arte para apoiar crianças com cancro

Porque a Fotografia pode andar de mãos dadas com a solidariedade, 25 fotógrafos uniram-se, a convite do Doarte, para proporcionar às famílias da associação Acreditar "um Natal mais sorridente". Os fotógrafos, cujos trabalhos podem ser vistos nesta fotogaleria, doaram as imagens que estão até dia 6 de Janeiro à venda no site do projecto. A receita reverte inteiramente a favor da Acreditar — Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro.

A ideia para o projecto surgiu em Agosto, após o contacto das organizadoras desta iniciativa, Rita Machado e Catarina Ribeiro, com um projecto de traços semelhantes em Nova Iorque. "Nesta altura em que tantos artistas estão sem trabalho, achámos importante frisar que a arte pode fazer a diferença", explica Rita ao P3. "Através da compra das fotografias deste 25 artistas, as pessoas podem adquirir arte e, ao mesmo tempo, contribuir para uma causa que nós, Doarte, consideramos relevante, que é o apoio às pessoas com cancro e às suas famílias."

O projecto está em curso desde o dia 6 de Dezembro e, até ao momento, já conseguiu cerca de 3.500 euros, que serão convertidos em vales de alimentação a ser distribuídos pelas famílias apoiadas pela Acreditar. O primeiro objectivo é atingir os 7 mil euros. "Com esse valor conseguimos ajudar 30 famílias durante três meses. Depois disso, o céu é o limite."

Quem comprar uma fotografia, que custa cerca de 20 euros, pode levantá-la, em mãos, em Oeiras, ou recebê-la em casa, no correio. "Quisemos aproveitar esta altura para que as pessoas possam oferecer uma fotografia como presente de Natal. Assim, fomentamos o consumo de arte e quem compra sabe que está a ajudar quem precisa."