Em contra corrente

O tema do SEF está na ordem do dia. O que se passou justifica indignação e acção. O ministro da tutela está sob fogo. O ministro é atacado pelo que não fez. Invoca-se a responsabilidade política mas colocam-se na “face oculta” os actores mais importantes: os agentes que agrediram e mataram e os que ocultaram um crime no aeroporto de Lisboa. Quem são? Que serviços e comportamento tiveram antes? Que personalidades têm? Que formação têm? Têm família? Filhos? Lamentam o que fizeram? O que levou humanos a matar um humano? Estas são as questões fundamentais neste e em outros crimes. Para sabermos evitar a repetição. Mas é um tema doloroso. Um ministro é alvo fácil. Desvelar quem matou ou ajudou a matar é tarefa perigosa para a comunicação social e para o público. Porque os que mataram podem ser como muitos de nós. E isso é uma dolorosa responsabilidade que nos faz enfrentar a natureza humana, que muitas vezes nos vence.

A. Betâmio de Almeida, Carnaxide

Filmar teatro, dança, música…

A propósito da crónica de sexta-feira de Miguel Esteves Cardoso, já quando da polémica do TVFest lembrei esta questão de que teríamos diariamente um grande Festival de Cultura Portuguesa se a RTP filmasse todos os espectáculos financiados e apresentados nas estruturas culturais públicas, para memória futura e para os poder disponibilizar em streaming, sobretudo numa altura de confinamento provocado pela pandemia. E isso já devia ter começado com aquilo que considero uma enorme vantagem, que foi a RTP ter passado para a tutela do Ministério da Cultura: facilitou uma maior ligação entre o mundo da cultura e da televisão, que aliás está na base histórica da criação dos serviços públicos de televisão de praticamente toda a Europa, a começar pela BBC.

Todos os projectos culturais apoiados pelo Estado deveriam ter um registo digno e dedicado à televisão — já os filmes portugueses em que a RTP é co-produtora, esta fica com direitos de os transmitir depois de terem passado pelas outras janelas de exibição —, salvaguardando obviamente os direitos de autor e os respectivos direitos conexos. Isto é, a RTP, sobretudo, deveria garantir sempre uma realização para televisão de todos os espectáculos e eventos apoiados ou produzidos no âmbito da sua intervenção, que podem ir desde uma récita de ópera da temporada do São Carlos — e que bom seria se todos tivéssemos acesso a uma temporada que é sempre tão limitada e elitista — ou uma peça no Teatro de São João a uma simples companhia de teatro infantil, localizada no interior do país.

É fundamental produzir criativamente realizações para televisão das obras dos criadores portugueses do teatro à dança contemporânea, da música erudita aos espectáculos multi-disciplinares. Creio que se isso tivesse sido feito, e ainda tenho a esperança que se possa vir a fazer, teríamos conteúdos de qualidade não só para streaming como para reforçar a já muito boa programação da RTP2, a RTPlay, ou os arquivos da RTP, que aliás estão acessíveis ao público.

José Vieira Mendes, Lisboa

Atentado?

Porque será que o “caso Camarate” vem à baila sempre em períodos eleitorais? Não possuo meios técnicos, nem conhecimentos para investigar os relatos daquele dia. Apesar dos meus 92 anos possuo, ainda, memória e lucidez para assumir inteira responsabilidade do que escrevo.

Sá Carneiro e a comitiva partidária que o iria acompanhar ao Porto no encerramento da campanha eleitoral para a Presidência da República, tinham reserva no avião da TAP, no voo de Faro para o Porto, com escala em Lisboa. Por questões técnicas (atmosféricas), o voo estava atrasado. Sá Carneiro, com o frenesim que o caracterizava, desiste da TAP e reclama um avião privado para a viagem da comitiva. O único avião no aeroporto era um Cessna que tinha estado ao serviço da campanha do general Ramalho Eanes e se encontrava no hangar para a revisão obrigatória por ter ultrapassado o número de horas de voo regulamentares.

Mesmo assim, o Cessna foi rebocado para a placa de embarque, mas os pilotos não conseguiram pôr os motores a funcionar por falta de bateria. Requisitado o poderoso carro de carregamento dos aviões da TAP, mesmo assim foi difícil pôr os motores a funcionar.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Atentado? Como? De que maneira? Falhas muitas. Falhou a Autoridade Aérea Portuária por ter autorizado o voo. Falhou a segurança do Estado ao permitir que membros do governo embarcassem naquele voo. Falhou o bom senso, a responsabilidade e a (in)competência de quem tinha autoridade e não actuou.

O cidadão/Presidente devia estar calado no espaço público e reservar as suas convicções pessoais para o círculo dos seus amigos. O país tem problemas demais e soluções de menos.

João Pereira, Torres Novas