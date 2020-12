Colégio Eleitoral: Georgia, Pensilvânia e Wisconsin confirmam voto em Biden para Presidente dos EUA

A confirmação oficial da eleição de Joe Biden como 46.º Presidente dos Estados Unidos da América ficou praticamente selada a meio da tarde desta segunda-feira, quando os eleitores do Colégio Eleitoral dos estados da Georgia, Pensilvânia, Wisconsin, Arizona e Nevada deram os seus votos ao candidato do Partido Democrata.

Em cerimónias que decorreram em simultâneo e sem incidentes, a partir das 17h (hora em Portugal continental), os eleitores do Colégio Eleitoral de vários estados confirmaram, um a um, o que já se esperava desde a eleição de 3 de Novembro apesar das queixas infundadas de fraude lançadas pelo Presidente dos EUA, Donald Trump.

Ao longo desta segunda-feira, com votações do Colégio Eleitoral em todos os estados, espalhadas por horas diferentes, os olhos estavam postos em estados como a Georgia, a Pensilvânia, o Wisconsin, Arizona e o Nevada. Foi aí, e também no Michigan, que Trump tentou inverter os resultados da eleição de 3 de Novembro.

O Michigan vota a partir das 19h, encerrando a lista dos estados que estiveram mais em evidência nas últimas semanas.

Depois disso, ficam a faltar os 55 votos da Califórnia (onde Biden venceu a 3 de Novembro) para que Biden ultrapasse os 270 votos exigidos para ser confirmado como Presidente eleito. A votação da Califórnia começa às 22h.

Ainda não houve nenhum voto contra as expectativas (ou seja, todos os grandes eleitores do Colégio Eleitoral respeitaram, até agora, a decisão dos eleitores no dia 3 de Novembro), e espera-se que Biden termine com 306 votos contra 232 de Donald Trump.