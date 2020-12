CDU de Angela Merkel elege novo presidente em congresso marcado para Janeiro

A União Democrata-Cristã (CDU), partido da chanceler alemã Angela Merkel, vai eleger o seu novo presidente, potencial candidato a chanceler nas eleições de 2021, num congresso a realizar de forma virtual entre 15 e 16 de Janeiro.

A presidência da CDU optou por essa fórmula, pela primeira vez na história do partido e após dois cancelamentos de congressos – em Abril e neste mês de Dezembro, devido à pandemia de covid-19.

Merkel e os líderes regionais concordaram no domingo em endurecer as restrições para combater o novo coronavírus, que estão em vigor desde 2 de Novembro. Até ao dia 10 de Janeiro, a vida pública estará praticamente paralisada e apenas o comércio essencial permanecerá aberto.

Três candidatos disputam a sucessão de Annegret Kramp-Karrenbauer, outrora considerada a favorita de Angela Merkel, mas que anunciou em Fevereiro a intenção de se demitir da liderança invocando falta de apoio do partido.

Foi então marcado um congresso para 25 de Abril, depois adiado para 4 de Dezembro, tenda esta data sido igualmente cacelada.

Os delegados do partido conservador deverão escolher entre Armin Laschet, governador da região mais populosa da Alemanha, a Renânia do Norte-Vestefália, o liberal Friedrich Merz, um rival histórico de Merkel, e Norbert Röttegen, especialista em política externa.

Segundo a imprensa alemã, Merz está nesta altura mais bem posicionado para vencer do que Laschet, teoricamente o mais fiel à linha de Merkel, mas que tem sido criticado pela gestão da pandemia na Renânia, considerada errática e afastada da postura de prudência defendida pela chanceler.

A escolha do candidato a chanceler é concertada há décadas com o partido irmão da CDU, a bávara União Social-Cristã (CSU), cujo líder, Markus Söder, é apontado como potencial candidato à chancelaria do estado federal da Baviera.