Este Natal, prefira comprar o que for solidário

Nesta altura do ano, a palavra solidariedade ganha outra dimensão. As compras solidárias são a oportunidade perfeita para encontrar os presentes de Natal e, ao mesmo tempo, ajudar alguém. Neste ano atípico, estas iniciativas tornam-se ainda mais importantes. Assim, o PÚBLICO elaborou uma lista com algumas das vendas solidárias de lojas, empresas e instituições portuguesas que estão a decorrer no país e, em alguns casos, nem precisa de sair de casa e pode ajudar à distância de um clique.

Bazar Solidário em Santo Tirso com marcas conhecidas a preços amigos

Aqui, vai encontrar grandes marcas com preços imperdíveis, como a Castelbell, Salsa, Parfois, Grestel, Vista Alegre, Bordalo Pinheiro, Riopele, Porto Editora, Adalberto, Piubelle, Bazar Desportivo entre muitas outras. Ao comprar, 100% do valor angariado reverte para a Associação de Solidariedade e Acção Social de Santo Tirso (ASAS). Habitualmente realizado em apenas um fim-de-semana no Porto, este ano o bazar está a decorrer na loja ASAS de Santo Tirso e termina a 24 de Dezembro. Com mais de 20 anos, a ASAS é uma instituição sem fins lucrativos que acolhe crianças e jovens em perigo. Actualmente, apoia 600 pessoas por mês, principalmente crianças e jovens em risco. O bazar está aberto todos os dias, das 10h às 19h30, podendo vir a sofrer alterações mediante as medidas adoptadas pelo Governo no combate à pandemia.

Projecto DOARTE vende fotografias para uma causa

25 fotógrafos juntaram-se numa acção de apoio à Associação ACREDITAR, criada em 1994, de pais e amigos de crianças com cancro. Arlindo Camacho, Luís Mileu, João Sousa, José Sarmento Matos, Manuel Manso, Rui Caria, Patrícia de Melo Moreira e Vera Marmelo são alguns dos artistas que fazem parte desta iniciativa. Pode comprar as fotografias disponíveis no site do projecto DOARTE até 6 de Janeiro de 2021 e a totalidade das vendas reverte para o apoio alimentar das famílias da associação. O valor de cada fotografia é de 20 euros.

My Sugar Creations: comprar chocolate e ajudar

O chocolate combina com o Natal e, por isso, é uma boa ideia comprar chocolate com a indicação ‘Miúdos Especiais’, desenhados por crianças e jovens da Associação Miúdos Especiais com muita Lata, da Murtosa, em Aveiro. Com preços desde os três até aos oito euros, 40% das vendas líquidas destes chocolates vão ser entregues à Associação que apoia 17 crianças e jovens com Perturbação do Espectro de Autismo. Parte do valor vai ser utilizado para equipar um apartamento T0, que vai permitir ensinar tarefas do dia-a-dia a estes jovens. Além do site, também pode comprar estes chocolates nas lojas da marca que estabeleceu parceria com a associação.

No Bazar de Natal Airães, em Felgueiras, ao doar está a receber

Até 15 de Dezembro, a Junta de Freguesia de Airães, em Felgueiras, oferece centenas de livros novos e algum equipamento de puericultura usado, como cadeiras, carrinhos e berços, recolhidos pelo Gabinete de Ajudas Técnicas da Junta. Em troca, a organização só pede que doe um par de meia novas para serem entregues à Casa Amiga de Felgueiras, que apoia os sem-abrigo. A oferta é válida para um máximo de dois livros por pessoa. O horário de funcionamento é das 9h às 12h e das 14h às 18h.

Maria do Pomar cria cabaz solidário

No dia de Natal, não pode faltar à mesa o bacalhau, a couve-portuguesa, o azeite, o bolo-rei entre muitas outras comidas tradicionais. A pensar nisso, a Maria do Pomar criou, este ano, o cabaz “Consoada” e é solidário. 10% do valor de cada cabaz comprado reverte para a Rede de Emergência Alimentar. O valor é de 49,99 euros e a entrega é gratuita do norte a sul do país. As encomendas são feitas no site ou na aplicação gratuita na App Store ou no Google Play. Pode comprar para si ou até mesmo para oferecer, porque todos vão gostar.

SmartFarmer faz nascer amigos secretos online

Este ano, os jantares de grupo não se realizam como antes, mas não é por isso que não há troca de prendas. A Oikos e a Associação de Municípios Portugueses do Vinho lançaram uma campanha que promove a compra de produtos regionais, como vinho, azeite, queijo, doces, ao jogar um amigo secreto um pouco diferente do tradicional e que é solidário com o comércio local. Qualquer pessoa pode participar, família ou empresa, e tem de registar o seu grupo de “Amigos Secretos” para criar um grupo. O valor mínimo e máximo das prendas é definido por cada grupo. Consulte aqui todos os passos para aderir e pode fazê-lo até 31 de Janeiro de 2021.

