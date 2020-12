O Japão já escolheu a palavra do ano: “denso”

O Japão escolheu esta segunda-feira um caractere kanji (desenhados a partir dos caracteres chineses) utilizado para encorajar o distanciamento social como o símbolo de 2020, enfatizando a expressão utilizada extensivamente durante a pandemia de covid-19 que até inspirou a criação de um videojogo. O caractere “mitsu”, que significa “congestionado” ou “denso” deriva da expressão “San-mitsu”, que foi central na abordagem japonesa de contenção da pandemia. Pode ser traduzida para o inglês como “Os três C's”, referindo-se a evitar “closed spaces”, “crowds” e “close contacts” (ou seja, “espaços fechados”, “multidões” e “contactos próximos").

As televisões japonesas transmitiram em directo o anúncio anual com o mestre do templo Kiyomizy, em Kyoto, a escrever o símbolo num painel branco com um pincel de caligrafia ensopado em tinta.

“É importante ter ‘mistu' entre corações”, disse uma das vozes do evento, citando uma mensagem de uma das pessoas que votou para escolher o símbolo do ano quando é necessário manter a distância física entre todos. A expressão “Três C's” foi utilizada pela primeira vez por Yuriko Koike, governadora de Tóquio, para apelar aos residentes que ficassem em casa durante a primeira vaga de infecções pelo novo coronavírus, no início do ano.

O bordão até inspirou um jogo de computador em que Koike navega entre a multidão enquanto exclama “mitsu desu” em chamada pelo distanciamento social.

Desde 1995 que a Fundação de Teste de Aptidão de Kanji do Japão, a organizadora do evento, promove votações nacionais para escolher o caractere chinês conhecido por kanji que resuma as tendenciais sociais e os eventos de cada ano.