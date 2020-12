Banco de Portugal prevê recuperação mais lenta do que o Governo para 2021

Depois de uma recessão no ano do “Grande Confinamento”, a economia portuguesa deverá iniciar uma recuperação em 2021, mas não ao ritmo que o Governo está a prever, e essa trajectória deverá prolongar-se até 2023, prevê o Banco de Portugal (BdP) nas mais recentes projecções económicas, divulgadas nesta segunda-feira.

A autoridade monetária nacional está mais pessimista do que o Governo em relação à trajectória de crescimento para o próximo ano, apontando para um crescimento de 3,9%, abaixo da expectativa do Governo, que em Outubro apontava para uma variação de 5,4% para o próximo ano.

Em plena segunda vaga da pandemia, o Banco de Portugal (BdP) manteve a projecção para a variação do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano que tinha revelado em Outubro, por causa de dois factores de “sentido oposto”: se, por um lado, “a recuperação no terceiro trimestre foi superior ao antecipado, por outro, “a evolução da pandemia e das medidas de contenção” da segunda vaga “levaram à revisão em baixa da actividade” nestes três últimos meses do ano, indica o boletim económico do BdP.

A instituição liderada por Mário Centeno prevê uma quebra de 8,1%, seguindo-se a melhoria no próximo com a subida de 3,9%, 4,5% em 2022 e 2,4% em 2023.

Numa imagem: haverá uma “recuperação gradual”, nas palavras do governador, Mário Centeno, ministro das Finanças no Governo de António Costa até Junho, que em conferência de imprensa está a apresentar as projecções da instituição.

O banco central assume que “as restrições são gradualmente retiradas a partir do primeiro trimestre de 2021, embora a actividade permaneça condicionada até ao início de 2022”, altura em que conta que uma “solução médica eficaz” esteja “plenamente implementada”.

Embora a contar que a actividade económica retome “o nível anterior à pandemia no final de 2022”, o Banco de Portugal sublinha que as perspectivas económicas “permanecem rodeadas de elevada incerteza, estando dependentes da evolução da pandemia e da rapidez da vacinação em larga escala”.

O banco central nota que as políticas nacionais e internacionais “vão continuar a ter um papel fundamental na recuperação e resiliência da economia nacional, devendo promover a retoma do investimento e a correcta afectação de recursos”.

Espera-se “uma recuperação da economia mundial, com a manutenção das condições de financiamento” num nível favorável, salientou Centeno, sublinhando as medidas anunciadas ainda há poucos dias pelo Banco Central Europeu (BCE), com o reforço do programa de compra de dívida pública de emergência em mais 500 mil milhões de euros e com a concessão de empréstimos de longo prazo aos bancos da zona euro em condições favoráveis.