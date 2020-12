Portugal fora do caminho dos All Blacks no Mundial 2023

Ainda faltam mais de dois anos e meio para o pontapé de saída da 10.ª edição de um Campeonato do Mundo de râguebi, mas Portugal já sabe quais serão os seus possíveis adversários se garantir um lugar no França 2023. Ao contrário do que aconteceu em 2007, onde, curiosamente em solo francês, os Lobos marcaram presença pela única vez num Mundial, a Nova Zelândia não pode defrontar Portugal na fase de grupos da competição.

Para já há 12 países apurados (os 12 melhores classificados do Mundial 2019) e ainda haverá um longo processo de qualificação por todo o Mundo, mas nesta segunda-feira, em Paris, o Mundial 2023 começou a ganhar forma com o sorteio da fase de grupos da competição.

Com as 12 selecções já qualificadas escalonadas através do seu ranking na World Rugby, havia quatro cabeças-de-série (Nova Zelândia, África do Sul, País de Gales e Inglaterra) e, ao contrário do que tem acontecido em edições anteriores, onde houve sempre um “grupo da morte”, desta vez o sorteio acabou por ditar emparelhamentos equilibrados.

Grupos Mundial 2023 A: Nova Zelândia, França, Itália, América 1 e África 1

B: África do Sul, Irlanda, Escócia, Ásia/Pacífico e Europa 2

C: País de Gales, Austrália, Fiji, Europa 1 e vencedor da repescagem

D: Inglaterra, Japão, Argentina, Oceânia 1 e América 2

Assim, no Grupo A, a Nova Zelândia e a França partem claramente na frente na bolsa de apostas. Os All Blacks são os crónicos favoritos a vencerem a prova e os franceses, para além de jogarem em casa, estão a formar uma equipa repleta de jovens talentos: venceram os dois últimos Mundiais de sub-20.

A outra selecção já conhecida no Grupo A será a Itália, que atravessa um mau período. Por definir está quem ocupa a vaga de América 1 (muito provavelmente, Canadá ou Estados Unidos) e África 1 (quase de certeza a Namíbia).

O Grupo B é o primeiro onde Portugal pode jogar. A selecção portuguesa vai começar a disputar a partir de Fevereiro a qualificação europeia para o Mundial 2023, onde terá a concorrência da Geórgia, da Espanha, da Rússia, da Roménia e da Bélgica ou da Alemanha.

Para garantir a qualificação directa para França, Portugal teria que assegurar um dos dois primeiros lugares. O terceiro classificado, terá ainda a oportunidade de disputar um torneio de repescagem.

Com a Geórgia a partir como clara favorita para conquistar o 1.º lugar na qualificação (Europa 1), Roménia, Espanha e Rússia deverão ser os grandes rivais dos Lobos na luta pela segunda vaga directa (Europa 2).

Se Portugal garantir o 2.º lugar, ficará no Grupo B, onde o cabeça-de-série é a África do Sul, os actuais campeões do Mundo. Para além dos Springbooks, o “XV” português jogaria com a Irlanda e Escócia, selecção que foi rival de Portugal no Mundial 2007.

A outra posição no Grupo B será ocupada pelo vencedor de um play-off entre a selecção que vencer a qualificação da Ásia e a que ganhar a do Pacífico (Samoa parte como favorito).

Se não garantir o apuramento como 2.º classificado, a outra possibilidade para Portugal é ficar no Grupo C, onde há dois caminhos possíveis: ser o vencedor da qualificação europeia, o que será difícil pelo valor da Geórgia, ou ganhando a repescagem, um torneio quadrangular onde vão participar o 3.º da Europa, o 3.º da América (provavelmente o Uruguai), o 2.º de África (Quénia e Zimbabué são os favoritos) e a selecção que for derrotada no play-off entre a Ásia e o Pacífico (em teoria, será Hong Kong).

Garantindo o lugar em França através de uma destas duas opções, Portugal já sabe que defrontaria no Grupo C o País de Gales, a Austrália e as Ilhas Fiji.

Finalmente, no Grupo D, onde Portugal não pode jogar, a cabeça-de-série Inglaterra é favorita, mas a luta pelo segundo lugar promete ser equilibrada entre o Japão, a Argentina e o vencedor da qualificação na Oceânia (provavelmente Samoa). A derradeira vaga será do 2.º classificado no apuramento das Américas.

O jogo de abertura do Mundial 2023 está marcado para 8 de Setembro e a final agendada para 23 de Outubro. A competição deverá ser disputada em nove cidades francesas: Saint-Denis (Stade de France), Marselha (Vélodrome), Lyon (Parc Olympique Lyonnais), Lille (Stade Pierre-Mauroy), Bordéus (Matmut Atlantique), Saint-Étienne (Stade Geoffroy-Guichard), Nice (Allianz Riviera), Nantes (Stade de la Beaujoire) e Toulouse (Stadium Municipal).